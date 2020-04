Na ‘The Last Dance van zijn grote idool: documentaire over afscheidsseizoen Kobe Bryant in de maak

Het laatste seizoen van de begin dit jaar overleden sterspeler Kobe Bryant bij basketbalclub Los Angeles Lakers is door een cameraploeg nauwkeurig vastgelegd. Het is de bedoeling dat van alle beelden een documentairereeks wordt gemaakt, die over een aantal jaar zal worden uitgezonden.

Het project lijkt op de uitvoerige videoreportage van het laatste seizoen van grootmeester Michael Jordan bij de Chicago Bulls, getiteld ‘The Last Dance’ die onlangs in première ging en meteen veel fans trok.

Bryant huurde de cameraploeg voor zijn afscheidsseizoen (2015-2016) zelf in. Op die manier kon hij een beetje de regie houden over de opnames. Het videoteam was destijds bij de Lakers nogal prominent aanwezig en mocht ook in de kleedkamers en in het vliegtuig van de club veel beelden maken.

De Lakers beleefden met Bryant in de hoofdrol een rampzalig seizoen 2015-2016. De club uit Los Angeles behaalde slechts 17 overwinningen in 82 wedstrijden, een dieptepunt in de historie van de glamourploeg. Bryant beëindigde zijn twintigste en laatste seizoen bij de Lakers met een gemiddelde van 17,6 punten. Op 13 april 2016 nam hij afscheid tegen Utah Jazz met een gedenkwaardige productie van 60 punten.

Op 26 januari van dit jaar was de 41-jarige Bryant één van de negen slachtoffers bij een helikoptercrash. Ook zijn 13-jarige dochter Gianna kwam daarbij om het leven.