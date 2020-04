Besmet of symptomen? Uw omgeving wordt ingelicht en getest

De Veiligheidsraad heeft beslist dat er een systeem van ‘contact tracing’ op poten wordt gezet. Daarmee willen ze de pandemie beter in kaart brengen en preventief handelen om nieuwe besmettingen en besmettingshaarden te voorkomen. Er wordt een callcenter opgericht met zo’n 2.000 werknemers.

“Het doel is personen te kunnen volgen die in contact zijn geweest met het virus. Van wie symptomen vertoont en positief test, moeten we weten met wie ze de afgelopen twee weken in contact zijn geweest. Die mensen worden dan opgebeld en gevraagd om zich ook te laten testen. Daarvoor wordt een callcenter opgericht met 2.000 werknemers.”