Zo zal de heropening van de scholen eruitzien: mondmaskers vanaf 12 jaar en kleine klassen

In Duitsland geldt social distancing in de klassen al even. Foto: EPA-EFE

Vlaams minister-president Jan Jambon legt uit wat er met het onderwijs staat te gebeuren. Alle kinderen vanaf 12 jaar zullen verplicht een mondmasker moeten dragen.

“De startdatum is 18 mei, maar vanaf 15 mei kan een pilootfase. In de kleuterschool blijven lessen geschorst, minstens tot eind mei. In basis- en middelbare scholen worden maximaal drie leerjaren per school heropgestart. De prioriteit gaat naar de afstudeerjaren, en de eerste en tweede leerjaren.”

Opvang van kinderen

“De scholen blijven verantwoordelijk voor de opvang van kinderen. Maar de prioriteit blijft de gezondheid, door respect voor de regels en het gebruik van mondmaskers. Alle personeel en alle leerlingen ouder dan 12 jaar moeten de hele dag mondmaskers dragen.”

In het klaslokaal

“Per klaslokaal mogen maximaal tien leerlingen aanwezig zijn, en minimum vier vierkante meter per kind moet gegarandeerd zijn. Ook vergaderingen geldt dezelfde regel.”

Toiletten

“Er mogen maximaal evenveel leerlingen in een toilettenblok binnen als er wasbekkens zijn.”

Hygiëne

Eerste hulp wanneer een leerling of personeelslid ziek wordt