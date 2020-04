Heusden-Zolder -

Alle middelen zijn goed om de conditie te onderhouden in deze strikte en strenge Coronatijden. Zeker als alle zwembaden gesloten zijn. Vraag maar aan olympisch triatleet Jelle Geens. Om zijn Instagram-account postte de Zoldenaar een filmpje waarin te zien is hoe hij hangend aan een touw en met duikbril en snorkel zijn zwemtrainingen in zijn tuin afwerkt in een … opblaasbaar zwembad.