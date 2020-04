Scholen openen op 18 mei, maar mogen op 15 mei al proefdraaien

Brussel - De datum voor heropening van de scholen heeft vrijdag voor heel wat discussie gezorgd tussen Vlaamse en Franstalige politici. Uiteindelijk zou er een compromis à al Belge gevonden zijn. De officiële start zou voor maandag 18 mei zijn en dus niet op vrijdag 15 mei, zoals Vlaams minister van Onderwijs Weyts (N-VA) had voorgesteld. Al mogen scholen vanaf 15 mei wel “proefdraaien”.

Gaan de scholen nu open op vrijdag 15 mei, zoals Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdag al voorstelde of op 18 mei, zoals de experten aanbevelen in een uitgelekte versie van het exitrapport? Daar was het vrijdag naar uitkijken. Het leek vrijdagavond bij het afsluiten van deze editie een compromis te worden: alle scholen openen officieel op maandag, maar op vrijdag mogen ze al proefdraaien.

Compromis

Weyts had eerder deze week met het Vlaamse onderwijsveld afgesproken om op vrijdag 15 mei te starten. Dan zouden de scholen in het weekend dat daarop volgt, tijd hebben om alles bij te sturen. Maar over die datum is – zoals verwacht - in de veiligheidsraad nog flink wat discussie geweest. Weyts zei vrijdag voor de start van de Vlaamse regering nog dat hij over zijn plan een akkoord had met de andere gemeenschappen, maar het was niet duidelijk of dat ook sloeg op de datum. In de nationale veiligheidsraad werd daar nog flink over gediscussieerd, want uiteindelijk worden ook daar de beslissingen genomen. De Franstaligen hielden vast aan 18 mei.

Eén datum voor het hele land, zodat er ook in Brussel – waar zowel Vlaanderen als de Franse Gemeenschap onderwijs organiseert – alle kinderen op dezelfde dag naar school zouden gaan. Uiteindelijk moest Vlaanderen dus akkoord gaan met de officiële start op maandag 18 mei, maar is de Waalse toegeving dat proefdraaien op de vrijdag ervoor is toegelaten.

Wat met kleuters? Wat met zevendejaars?

Of de rest van het plan van Weyts ook helemaal mag doorgaan, is op dit moment nog niet duidelijk, want ook daar was discussie over. Volgens het Vlaams plan dat Weyts woensdag al bekend maakte, is de start beperkt tot een aantal groepen: leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar basisonderwijs (vier dagen per week) en leerlingen van het 6de jaar (twee dagen per week). In het secundair onderwijs mogen zelfs alleen de zesde en de zevendejaars starten. De laatstejaars van het ASO mogen één dag per week naar school komen, die van het TSO, KSO en BSO twee dagen. Kleuters blijven in de eerste fase van de heropening volgens dit plan van Weyts dus thuis, maar ook daar was vrijdagavond nog discussie over. Na een week komt er een evaluatie en zou er uitgebreid worden. De focus zou dan op het kleuteronderwijs liggen, op de zogenaamde scharnierjaren in het secundair onderwijs (2de en 4de jaar) en de praktijkgerichte opleidingen in het secundair onderwijs. Die laatste groep zou dan meer dan twee dagen les krijgen.

Iedereen tezamen, dat kan niet

Volgens een aantal nieuwe studies zou het coronavirus niet overgedragen worden door kinderen, zoals aanvankelijk werd gedacht. Maar alle scholen tegelijk laten opengaan was sowieso geen optie omdat de virologen in fases willen werken. Dus moesten er keuzes worden gemaakt. De scholen hebben woensdag ook al draaiboeken gekregen met uitleg over hoe ze de opstart moeten aanpakken. Zo mogen er niet meer dan tien leerlingen in een klas (van 40 vierkante meter) zitten, wat in de praktijk betekent dat een klas gehalveerd moeten worden. Die ruimte ook elke dag met zeep worden gewassen. De toiletten moeten zelfs twee keer per dag worden gepoetst en doorspoelen moet met het deksel op de pot. Speeltijden en lunchpauzes zijn niet voor iedereen tegelijk, zodat het makkelijker is om afstand te houden. Leerlingen krijgen vaste klaslokalen met vaste zitplaatsen.