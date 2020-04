Mondmaskers worden verplicht, maar zijn er wel voldoende?

Brussel - Nu de lockdown stelselmatig wordt afgebouwd, worden mondmaskers verplicht op plaatsen waar de social distancing niet kan worden gerespecteerd. Maar zijn er wel voldoende? En hoe geraken wij eraan?

LIVE. Volg hier de livestream van de persconferentie en de laatste updates

Het hing al even in de lucht, maar het is nu ook officieel: mondmaskers worden verplicht. Vanaf 4 mei op het openbaar vervoer en wellicht vanaf 18 mei ook in de klas (voor kinderen vanaf 12 jaar en leerkrachten).

Met een chirurgisch of textielen mondmasker bescherm je niet jezelf, maar wel anderen. Zo kan worden vermeden dat mensen die ziek zijn maar het zelf niet weten, toch anderen besmetten. Als straks het normale leven zich grotendeels herneemt, is dat essentieel om het virus onder controle te kunnen houden.

35 miljoen per week

Maar dat betekent wel dat alle Belgen de beschikking moeten krijgen over mondmaskers. Dat belooft een enorme logistieke uitdaging te worden. Om de hele bevolking te voorzien, zouden er volgens berekeningen van de GEES (de groep van experten die de exitstrategie uitwerkt) 35 miljoen mondmaskers per week nodig zijn. Rekening houdende met de schaarste op de internationale markt, is dat niet evident.

Daarom is het van groot belang om een binnenlandse productie op gang te brengen. De Nationale Veiligheidsraad kondigde aan dat er akkoorden zijn gesloten met Belgische bedrijven over de productie van mondmaskers, maar details ontbreken nog. Voorlopig hadden maar twee bedrijven (ECA en Van Heurck) gezegd tegen eind mei met de productie van chirurgische mondmaskers te starten. Samen zou dat goed zijn voor een binnenlandse productie van 4 miljoen maskers per week. Dat dit fors opgedreven zou moeten worden, stond dus vast.

LEES OOK. Chinese zusterprovincie schenkt Limburg 80.000 gratis mondmaskers

Verschillende kanalen

Het is vervolgens aan de overheid om die mondmaskers bij de burger te krijgen. Hoe dat zal gebeuren, is nog onduidelijk. Omdat de nood zo hoog is, werken de verschillende overheden ook deels naast elkaar.

- De federale overheid heeft bij buitenlandse bedrijven bestellingen gedaan voor 112 miljoen chirurgische maskers. Die zouden allemaal de komende weken moeten aankomen, maar omdat het grotendeels om wegwerpmaskers gaat, die maar één keer gebruikt kunnen worden, zal die voorraad snel opgebruikt zijn en zullen er snel meer bestellingen moeten volgen. De federale overheid zal hoe dan ook de belangrijkste bevoorrader worden voor de burgers. De bedoeling is de verdeling te organiseren via overheden, winkels en bijvoorbeeld automaten in stations.

- De provincie Limburg kondigde afgelopen week een samenaankoop aan voor de gemeenten. Tot vrijdagavond 17 uur konden die intekenen. In totaal bestelden 40 van de 42 Limburgse gemeenten (op Houthalen-Helchteren en Herstappe na) via de provincie 1,11 miljoen mondmaskers. Samen met de bestelling van provinciale instanties als Bokrijk, Nuhma, Toerisme Limburg en de POM komt de teller op 1,2 miljoen maskers. Er wordt nu bekeken hoe die bestelling zo snel mogelijk geleverd kan worden, liefst voor 15 mei. De maskers zullen daarna naar de gemeenten worden gebracht, waar ze lokaal zullen worden verdeeld.

- Naast de federale overheid en de provincie bestellen heel wat gemeenten ook zelf nog mondmaskers om hun inwoners te bevoorraden. Ook die zullen via de gemeentelijke kanalen worden verdeeld.

Zelf maken

De vraag is echter of er snel genoeg maskers voorhanden zullen zijn om alle Belgen te voorzien. Daarom blijft de overheid oproepen om zelf textielen mondmaskers te maken. Op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die belast is met de mondmaskers, wordt zelfs gedacht aan de levering van stoffen via bpost, zodat meer burgers hun eigen masker kunnen maken zolang de textielwinkels gesloten zijn. De textielwinkels zouden om dezelfde reden overigens al op 4 mei opnieuw mogen opengaan, een week vroeger dan andere winkels.