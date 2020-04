Veiligheidsraad zat samen over versoepeling lockdown: dit weten we al

De vergadering van de Nationale Veiligheidsraad is nog steeds niet afgelopen. Er is wel al een akkoord, maar er wordt nog steeds overlegd over de communicatie, meldt de VRT. Volgens onze bronnen zou de persconferentie pas om 22 uur van start gaan. Toch heeft al heel wat gelekte informatie onze redactie bereikt. Dit weten we al.

Bedrijven open op 4 mei, winkel op 11 mei

Alle bedrijven mogen de activiteiten weer voortzetten vanaf 4 mei. Als ze geen social distancing kunnen garanderen, moeten ze wel maatregelen nemen. De handelszaken mogen een week later, op 11 mei, de deuren open, onder voorwaarden. Welke voorwaarden precies, is nog niet duidelijk.

Mondmaskers verplicht op openbaar vervoer en in scholen

Mondmaskers worden verplicht op het openbaar vervoer en in scholen (niet voor de kinderen).

Opnieuw twee personen thuis (in open lucht) ontvangen

We zouden binnenkort ook opnieuw twee andere personen thuis mogen ontvangen, maar dan wel in open lucht en niet binnen. Eerst werd gemeld dat dat vanaf 4 mei zou mogen, mogelijk zou het pas 11 mei zijn. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over. Ook wandelen en fietsen met drie zou worden toegelaten, maar het samenscholingsverbod zou wel van kracht blijven.

Compromis rond heropening scholen: open op 18 mei, proefdraaien op 15 mei

De scholen zouden op vrijdag 15 mei al eens mogen proefdraaien. De “echte” heropening zou dan voor maandag 18 mei zijn. Het gaat om een compromis. Vlaanderen wilde 15 mei, Wallonië 18 mei. Zo zijn beide partijen tevreden.

Regeling voor huwelijken en begrafenissen niet gewijzigd

Pas vanaf 19 mei zal een versoepeling van de regels voor huwelijken en begrafenissen mogelijk zijn, maar dat zal afhangen van een evaluatie. Tot dan, en misschien dus langer, mogen begrafenissen maar door maximaal vijftien personen worden bijgewoond. Daarbij moet een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld. Huwelijken kunnen enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst. Ouders kunnen dus niet het huwelijk van hun kinderen bijwonen.

Reizen en evenementen nog niet toegestaan

De Nationale Veiligheidsraad zal over reizen en evenementen in de zomer nog geen uitsluitsel kunnen geven. Wat wel duidelijk is: voor 8 juni zal er nog niets mogelijk zijn.