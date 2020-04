Europa begonnen met testen op mensen, China maakt apen immuun: zo verloopt de zoektocht naar een vaccin voor corona

Aan de universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk hebben al twee vrijwilligers een potentieel vaccin tegen het coronavirus ingespoten gekregen. Daarmee is na de VS en China ook Europa begonnen met het testen op mensen. Chinese onderzoekers hebben intussen een middel ontwikkeld dat apen beschermt tegen het coronavirus. Maar zij liggen niet voorop in de race naar een vaccin.