Truiense Lisa Lung blij met uitstel Olympische Spelen

De meeste topsporters reageerden de voorbije weken teleurgesteld bij het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio met een jaar tot de zomer van 2021. Onze nationale tafeltennisters Lisa Lung en Margo Degraef vinden het minder erg. Zij zien het extra jaar als een kans om zich nog beter voor te bereiden op de Spelen.

“We krijgen nu extra tijd om ons voor te bereiden op de Spelen”, legt de Truiense Lisa Lung uit in een interview op de website van de Vlaamse Tafeltennisliga (VTTL). “Ik hoop in ieder geval in 2021 nog ...