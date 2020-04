Sebastien Coe waarschuwt atleten tijdens coronacrisis: “Dopingcontroles liggen niet stil”

Sebastian Coe, voorzitter van Wereldatletiekbond World Athletics, waarschuwt atleten om niet in de verleiding te komen verboden middelen te nemen, nu de competities wegens de coronacrisis stilliggen en de dopingcontroles op een laag pitje staan.

“Wegens de maatregelen die gelden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen is het moeilijker om dopingcontroles uit te voeren”, vertelde Coe vrijdag aan de Duitse televisiezender Deutsche Welle. “Maar niemand moet denken dat de controles helemaal stilliggen. Ik heb voor de atleten een heel duidelijke boodschap: denk niet dat we een periode zonder testen beleven. Als jullie ervoor kiezen de integriteit van onze sport niet te respecteren, gaan jullie je laten betrappen.”

De coronacrisis gooit het atletiekseizoen helemaal overhoop. De Olympische Spelen in Tokio werden met een jaar opgeschoven naar de zomer van 2021 en donderdag raakte bekend dat het EK in Parijs, voorzien in augustus, afgelast is. Coe hoopt evenwel dat er dit seizoen nog competities kunnen plaatsvinden.

“Ik wens oprecht dat de atleten dit jaar weer zullen kunnen trainen”, aldus de Brit. “Het is onze hoop dat ze zo snel mogelijk weer wedstrijden kunnen afwerken, en dit in veilige omstandigheden.”