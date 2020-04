Zonhovense kunstzoektocht in mei

Zonhoven - Zonhovense kunstenaars stellen hun werk tentoon aan de buurt tijdens de maand mei.

Vanaf 4 mei zullen gedurende heel de maand de Zonhovense kunstenaars hun werk tentoonstellen in hun tuin en of achter het raam van hun woning aan straatkant. Wandelaars en fietsers kunnen zo genieten van talrijke kunstwerken en zien hoe creatief hun buurt is. Zo zie je dat kunst leeft in onze gemeente. Zonhoven is hiervoor ingedeeld in 5 fiets- en wandelzones. Kunstenaars die graag willen deelnemen kunnen zich inschrijven tot 1 mei. De volledige lijst van deelnemers is te verkrijgen via mail: geybelsfrieda@yahoo.com of via de facebook pagina: T Daget Zonue, kunstkring met karakter.