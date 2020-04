Coronavirus steeds minder dodelijk in Limburg: laagste aantal overlijdens in een maand

Hasselt - Het coronavirus is steeds minder dodelijk in Limburg. In onze ziekenhuizen stierven opnieuw vier coronapatiënten, maar het gaat om het laagste aantal sinds een maand. In totaal hebben in Limburg nu 338 patiënten de strijd tegen het coronavirus verloren.

In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw vier coronapatiënten overleden. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierven opnieuw twee patiënten, in het ZOL in Genk en in Sint-Trudo in Sint-Truiden viel er telkens één overlijden te betreuren. Hoewel elk overlijden er een teveel is, is er toch goed nieuws. Het gaat om het laagste aantal overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen in een maand. Op 25 maart stierven ook vier coronapatiënten, de maand nadien waren er dat elke dag altijd meer of zelfs fors meer. De zwartste dag in de coronacrisis voor Limburg blijft 30 maart, toen er op één dag maar liefst 19 coronapatiënten stierven. Jessa in Hasselt verloor die dag maar liefst zeven patiënten. Ook het zwaar getroffen Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden moest tijdens deze crisis al eens zeven patiënten op één dag afgeven, op 1 april. Jessa in Hasselt blijft nog altijd het zwaarst getroffen ziekenhuis met 83 corona-overlijdens. Sint-Trudo verloor 80 coronapatiënten, het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder 55, het ZOL in Genk 51, AZ Vesalius in Tongeren 25 en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 21. Dat brengt het totale dodenaantal in de Limburgse ziekenhuizen op 338.

341 coronapatiënten

Goed nieuws is dat er opnieuw 25 coronapatiënten het ziekenhuis mochten verlaten, wat het totale aantal ontslagen patiënten in Limburg op 1.019 brengt. In Jessa in Hasselt werden al 280 patiënten ontslagen, in het ZOL in Genk 271. In Sint-Trudo mochten al 164 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, in AZ Vesalius in Tongeren waren er dat tot nog toe 102. Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en Sint-Franciscus in Heusden-Zolder zagen elk al 95 coronapatiënten vertrekken. Jessa in Hasselt vangt vandaag nog 96 coronapatiënten op, tijdens het hoogtepunt van de crisis waren er dat nog 137. Het ZOL in Genk telt nu 75 coronapatiënten, tijdens de piek van de crisis waren er dat 130. Toen de coronacrisis het hardst toesloeg in Limburg verbleven er in onze ziekenhuizen in totaal 516 coronapatiënten, daarnaast verbleven er toen ook nog eens een twintigtal Limburgse patiënten in ziekenhuizen buiten onze provincie. Vandaag is het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen teruggelopen tot 341. Van die 341 patiënten liggen er 79 op intensieve, 62 van hen worden beademd.