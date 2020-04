Zijn de koekjes op? Deze maak je zelf in tien minuten

De coronacrisis doet ons massaal in de keuken duiken. Van taarten en brownies bakken tot zomerse zoetigheden in elkaar flansen: wij proberen elke week populaire recepten uit met een minimum aan basic ingrediënten.

Helaas hadden we het grootste deel van de boter al gebruikt toen we ons realiseerden dat we nog een foto moesten nemen. Foto: LLA

“Hé, waar is de chocolade?” Op, want die hebben we vorige week gebruikt om brownies te bakken. “En waar zijn de koekjes dan?” Op en daarom gaan we ze zelf maken met slechts vier ingrediënten, aldus het recept van de Australische keukenprinses Kim, auteur van de kookboekenreeks ‘4 ingredients’. Het lijkt alvast poepsimpel, maar is het ook lekker? Wij deden de test.

Ingrediënten voor 30 koekjes:

- 64 gram witte (kristal)suiker

- 250 gram zachte boter

- 320 gram zelfrijzende bloem

- 200 gram gecondenseerde melk

Bereidingswijze:

Nog voor ze de oven ingaan, ruikt het deeg al lekker. Foto: LLA

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Neem een grote kom en voeg de zachte boter en de suiker toe. Meng met een garde (of als je er eentje hebt: met de keukenrobot) tot een witachtige massa krijgt. Zeef de bloem en voeg toe. Nadien moet je enkel nog de gecondenseerde melk toevoegen. Meng het geheel tot een stevig deeg, het mag allesbehalve vloeiend zijn. Neem een propere bakplaat en een vel bakpapier. Ook kan je het bakpapier vervangen door een siliconen bakmatje.

Met behulp van een theelepel rol je kleine deegballetjes, ongeveer drie centimeter breed. Plaats ze op de bakplaat en bak de koekjes ongeveer 10 tot 12 minuten in de voorverwarmde oven. Nog een kleine tip: de koekjes zetten uit, plaats daarom de deegballetjes niet te dicht bij elkaar.

Ons verdict:

Om vier ingrediënten te mengen, moet je geen keukenprinses zijn. Het mengen met de garde vraagt een beetje spierkracht maar dat valt gemakkelijk op te lossen met een eenvoudige mixer of keukenrobot. Het deeg oogt vrij vast en blijft bij verdelen in kleinere porties wel wat aan de lepel kleven. Een spatel of pannenlikker is geen overbodige luxe. Eenmaal in de oven begint de keuken langzaam maar zeker te ruiken als die van oma: want ook zij bakte af en toe weleens een klassiek koekje.

Na 12 minuten mogen ze uit de oven om af te koelen op een koude plaat. Het proeven laat ik deze keer over aan mijn lief...maar hij is niet gek op koekjes. Dan maar zelf even proeven. De koekjes zijn wat harder geworden en hebben een degelijke bite. De smaak is erg vol en een tikkeltje zoet. Voor amper een kwartier werk, zijn ze meer dan geslaagd. Voor wie het nog wat zoeter mag, kan ze half in de gesmolten chocolade duwen. Of was die nu echt op?

Foto: LLA