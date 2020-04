Rechtszaak van Meghan Markle tegen Britse tabloid van start

Een Britse rechtbank is vrijdag gestart met de rechtszaak die Meghan Markle, de echtgenote van de Britse prins Harry, heeft aangespannen tegen de tabloid Mail on Sunday.

De hertog en hertogin van Sussex daagden de tabloid voor de rechter omdat die een vertrouwelijke brief heeft gepubliceerd van Meghan naar haar vader, met wie ze in onmin leeft. Volgens Meghans advocaten had de tabloid het recht niet om de handgeschreven brief te publiceren, omdat daarin “intieme gedachten en gevoelens omtrent haar vaders gezondheid” staan. Daarnaast stellen de advocaten dat bewust passages van de brief niet gepubliceerd werden, om de beeldvorming rond haar te beïnvloeden. Zij was ook niet op de hoogte gesteld van de publicatie.

Geheimhouding

De verdediging van Associated Newspapers, eigenaar van de Mail on Sunday, weerlegde dan weer dat er inbreuken op de privacywet en schending van het auteursrecht zouden gebeurd zijn. Het moederbedrijf voert aan dat ze als lid van de koninklijke familie geen reële verwachting had van privacy en dat ze geen afspraak had met haar vader over geheimhouding van de brief. Thomas Markle zou overigens bereid zijn te getuigen tegen zijn eigen dochter, zo bleek eerder al.

De 38-jarige Meghan Markle en haar vader moesten vrijdag niet aan het woord komen tijdens de hoorzitting, die via een videolink plaatsvindt.

Maandag lieten prins Harry en Meghan weten geen contact meer te willen met vier Britse tabloids, met name The Sun, Daily Mail, Daily Express en Daily Mirror. Het paar zegt op geen enkele manier meer verbonden te willen zijn met deze media. Het stel zette eerder al een stap terug binnen het koningshuis.