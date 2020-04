Floris and the Flames brengen muzikale verrassing voor De Open Poort

Pelt - Floris and the Flames kwamen afgelopen donderdag stiekem hun instrumenten opstellen op het terras van de Open Poort, een woonproject van De Klimroos in het centrum van Overpelt.

Met een smoes werden de zorggebruikers naar buiten gelokt waarna ze mochten genieten van intense muzikale momenten onder een stralende lentezon. "Ik heb net niet geweend, zo heeft mij dit gepakt", vertelde een bewoonster achteraf. Corona brengt ons dichter bij elkaar, al moeten we meer dan anders fysiek afstand houden van elkaar. Floris and the Flames, bedankt om met jullie "vlammen" de hartjes van iedereen te verwarmen. "Aanstekers" Brecht en Jessyca, bedankt voor de organisatie!