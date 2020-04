Deze vraagstukken liggen straks op tafel van Veiligheidsraad

De cijfers van de verspreiding van het coronavirus zijn al een aantal dagen in dalende lijn, de vraag naar een terugkeer naar het normale leven is al die tijd alleen maar gestegen. Vandaag hakt de Nationale Veiligheidsraad belangrijke knopen door over de volgende fase – na 3 mei. Wat met school, werk, vrije tijd en bezoek? Het ligt allemaal op tafel van premier Wilmès en co. Een overzicht van de belangrijkste vragen in de aanloop naar de persconferentie vanavond.