25 taarten voor rusthuis Heuvelheem en laptops voor de lagere school

Tessenderlo - Kiwanis Tessenderlo schenkt 25 taarten aan WZC Heuvelheem en doet een inzamelactie van laptops voor de plaatselijke school.

Serviceclub Kiwanisclub Tessenderlo Alchemia is zich bewust van de van de moeilijke tijden waarin wij leven. Dat geldt vooral voor de inwoners en zorgverleners in de rusthuizen. Om de inwoners en zorgverleners van WZC Heuvelheem een hart onder de riem te steken, hebben wij hen 25 taarten bezorgd. Ywan,Tino en Rik hebben die afgeleverd conform de geldende maatregelen inzake social distancing.

Het gebaar werd in het woonzorgcentrum super goed ontvangen.

Verder werd er samen met onze zusterclub Xenia, een inzamelactie gevoerd om oude laptops een tweede leven te geven als hulp voor de kinderen in de lagere school. Op deze manier zijn er al 15 laptops ingezameld en reeds afgegeven aan het lager onderwijs in Tessenderlo. Wie nog oude laptops ter beschikking zou hebben en niet meer gebruiken kan deze altijd aan ons bezorgen.