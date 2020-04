Wuifdag voor de kleuters van De Kleurdoos

Zonhoven - Het schoolleven ligt al 6 weken stil door het coronavirus. De juffen en meesters hadden daarom een wuifdag gepland voor de kleuters.

De juffen en meesters van De Kleurdoos missen hun kleuters na al die weken heel erg. Ze hadden dan ook het idee om naar de kleuters te gaan en te wuiven op veilige afstand. Op vrijdag 24 april was het zover. De kleuters keken er echt naar uit om hun juf of meester te zien, weliswaar achter de venster en/of op veilige afstand. De juffen en meesters trokken door de Zonhovense straten en gingen zelfs naar hun kleuters wuiven in andere gemeenten zoals Hasselt, Houthalen, Genk, Zolder... en zelfs Diest. De juffen en meesters brachten hun kleuters een leuk zakje met activiteiten en een lekkernij. Er werd super enthousiast gewuifd, zowel door de juffen en meesters als door de kleuters.

Langs deze weg willen we alle kleuters en hun ouders heel veel groetjes doen en hopelijk zien we hun snel terug in onze school.