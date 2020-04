Hasselt inventariseert laanbomen met slimme camera’s en artificiële intelligentie

Hasselt -

In samenwerking met de Vlaamse startup Geckomatics gaat de stad Hasselt al haar laanbomen digitaal tot in detail inventariseren. Een scanwagen zal vanaf mei elke straat filmen. Uniek is dat met behulp van artificiële intelligentie nadien alle bruikbare gegevens automatisch worden uitgefilterd. Hasselt is daarmee één van de eerste steden die deze technologie voor andere doeleinden inzet dan voor het handhaven van het parkeerbeleid.