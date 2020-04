Leerling Atlas College helpt mensen in de zorg

Genk - Jongeren, scholen en bedrijven die in de bres springen voor de mensen in de zorg, het gebeurt overal in onze provincie.

Joery Helsen, leerling van het Atlas College Genk, kon via zijn school beschermkappen, gemaakt in het atelier van de school, bezorgen aan het woonzorgcentrum Sint-Antonius in Peer, waar zijn mama werkt. Daarnaast contacteerde hij Meubelen Heylen in Peer, waar zijn tante werkt. Het bedrijf ging graag in op zijn vraag om te helpen en schonk boxen met medisch materiaal aan het rusthuis. Joery zorgde er ook persoonlijk voor dat alles veilig werd afgeleverd in het rusthuis, waar het met veel enthousiasme, zij het met social distancing, in ontvangst genomen. Hoopgevende acties, een lichtpunt in deze moeilijke tijden!