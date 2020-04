Deze namiddag moet de nationale veiligheidsraad voor duidelijkheid zorgen. Worden de maatregelen versoepeld? Wie kan straks terug aan het werk? En hoe zal dat moeten gebeuren? Heel wat werkgevers en werknemers zitten met vragen. Dat geldt voor het onderwijs. Bij de Scholengroep Go Next in Hasselt vragen ze duidelijkheid, waar weinig ruimte is voor interpretatie. In Hasselt zijn ze nu al bezig met de voorbereidingen die nodig zullen zijn wanneer de scholen weer open gaan.