Ramadan start vandaag in moeilijke omstandigheden

Genk -

Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse gemeenten en steden, roept de Nationale Veiligheidsraad op om duidelijk te communiceren vanavond over de nieuwe coronamaatregelen en een eventuele versoepeling. Hij heeft het advies kunnen inzien. Maar voor een beslissing is het wellicht wachten tot vanavond. Bij de start van de ramadan vandaag drukt hij de moslimgemeenschap in Limburg nog eens op het hart om zich te houden aan de coronaregels. Hij doet dat in een video met andere burgemeesters en Vlaams minister Bart Somers.