De Italiaanse overheid voorziet een afbouw van de lockdownmaatregelen in vier fasen, waarvan de eerste komende maandag kan ingaan, zo melden Italiaanse media vrijdag. Officiële bevestiging van de regering is er vooralsnog niet.

“Het gaat om vier maandagen die het ritme van de exit zullen bepalen” zo schrijft Il Corriere della Serra, de toonaangevende krant in het land dat sinds 9 maart in lockdown is en waar het virus al het ...