Remco Evenepoel verbaast alles en iedereen op de loopband in ‘De container cup’

Alle sportcompetities liggen stil, behalve de gloednieuwe ‘De container cup’. Vanaf zondag strijden enkel absolute topatleten uit verschillende sporttakken tegen elkaar in een reeks disciplines. In de eerste aflevering kruisen wielrenner Remco Evenepoel en zwemmer Pieter Timmers de degens. En Evenepoel maakt al meteen véél indruk …

‘De container cup’ is vanaf zondag te volgen op Vier, na de finale van ‘De mol’. In totaal nemen 32 atleten en 8 BV’s het tegen elkaar op in een “compacte zevenkamp op tijd”. Elke aflevering nemen twee topsporters het tegen elkaar op.