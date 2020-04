Al meer dan 5.000 Limburgers besmet met het coronavirus

Hasselt - Voor het eerst wordt in Limburg de kaap van 5.000 besmettingen overschreden. Met 179 nieuwe besmettingen - wat opnieuw een stijging is - komt het totale aantal bevestigde besmettingen in Limburg nu op 5.014.

De afgelopen 24 uur testten er in Limburg opnieuw 179 mensen positief op het coronavirus. Dat is bijna dubbel zoveel als gisteren, toen er sprake was van 99 nieuwe besmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt ook al voor de derde dag op rij en dat na vijf dagen van dalende cijfers. Toch moet er bij die stijging een kanttekening gemaakt worden. De afgelopen 24 uur werden er in ons land 9.401 mensen getest op het coronavirus, terwijl er dat de dag voordien 8.266 waren. Dat er meer getest wordt, kan natuurlijk voor een stuk dat hogere aantal nieuwe besmettingen verklaren. Al is het een feit dat het aantal nieuwe positieve gevallen, ondanks de lockdownmaatregelen, in Limburg hoog blijft. In totaal zijn in Limburg nu 5.014 mensen met zekerheid met het coronavirus besmet, al ligt het werkelijke aantal besmettingen natuurlijk nog een stuk hoger. Limburg blijft met 58 op 10.000 besmettingen nog altijd de zwaarst getroffen provincie, gevolgd door West-Vlaanderen (41 op 10.000 besmet), Vlaams-Brabant (38 op 10.000 besmet) en Oost-Vlaanderen (35 op 10.000 besmet). Antwerpen blijft met 30 op 10.000 besmettingen de minst hard getroffen provincie.

6.679 coronadoden in ons land

De afgelopen 24 uur werden er in de Belgische ziekenhuizen opnieuw 210 coronapatiënten opgenomen, 322 patiënten mogen het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten op 4.355, dat is opnieuw een daling van 172. Van die 4.355 patiënten liggen er 970 op intensieve zorgen (-23), 681 patiënten worden beademd (-22). Opnieuw stierven er in ons land 190 mensen aan het coronavirus: 91 mensen stierven in het ziekenhuis, 97 lieten het leven in de woon-zorgcentra. “De cijfers van de overlijdens in de Vlaamse woon-zorgcentra hebben ons niet bereikt, omwille van een technisch probleem”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Het totale dodenaantal staat nu op 6.679. “53 procent van de overlijdens zijn te betreuren in onze woon-zorgcentra”, zegt Van Gucht. Met 1.496 nieuwe besmettingen in ons land staat het totale aantal bevestigde besmettingen nu op 44.293. Viroloog Steven Van Gucht riep nogmaals op om de basisregels te blijven respecteren, ook als de Veiligheidsraad vandaag een versoepeling van de maatregelen aankondigt. “Belangrijkste basisregel is dat wie zich ziek voelt, onmiddellijk thuis moet blijven”, zegt Van Gucht. “Daarnaast blijft het belangrijk de afstandsregels en de handhygiëne te respecteren.”