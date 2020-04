Belgische illustrator brengt ode aan merken van eigen bodem

View this post on Instagram

'Hiding in style' voor niemand minder dan @mieke_dierckx is de laatste #shopyourlocalonline illustratie van deze week. Ik heb het #shopyourlocalonline illustratie project op poten gezet om winkels, labels, bars, resto's van hier te promoten in de hoop dat -ook al is het maar één iemand- kan overtuigen om meer dan ooit lokaal te winkelen. Want ja, jij alleen kan het verschil maken! . . . #kooplokaal #ikkoopbelgisch #blijfinuwkot #belgianfashion #belgiandesign #miekedierckx #belgiandesign #handbaglover #winkelhier #feelingmagazine #fashionblogger #belgianblogger