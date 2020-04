Zo mis je straks niets van de Nationale Veiligheidsraad

Welke nieuwe maatregelen worden er genomen? Of mogen we versoepelingen verwachten? De Nationale Veiligheidsraad komt vandaag opnieuw bijeen en jij kunt alles hier volgen dankzij de HBvL-nieuwsapp.

Er is de afgelopen dagen wel al wat gelekt over de nieuwe richtlijnen in de exitstrategie. De Nationale Veiligheidsraad komt daar vanmiddag om 14.30 uur over samen. Pas dan weten we officieel waar we aan toe zijn en of er versoepelingen in de maatregelen komen. Na afloop van die vergadering geeft de Veiligheidsraad een persconferentie, die je naar goede gewoonte op hbvl.be kan volgen met een livestream.

Om zeker niets te missen van de persconferentie en de beslissingen die genomen worden, download je de gratis nieuwsapp van Het Belang van Limburg. Op deze pagina vind je alle uitleg daarover. Via de app krijgt u meldingen bij de start van de persconferentie en zodra er meer bekend is over de maatregelen. Zo hoef je niets te missen van de beslissingen.