OPROEP. Laatstejaars zien zomer van hun leven in het water vallen

Nu de zomerfestivals afgelast zijn, zal de zomer van veel jongeren er helemaal anders uitzien dan gepland. Ook reizen en zomerkampen zijn op dit moment nog onzeker. Vooral voor leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs is dat een grote domper.

Niet alleen is hun afscheid van de humaniora er een in mineur, velen zien ook de zomer van hun leven in het water vallen. Sommigen wilden misschien nog een laatste keer van de zomer profiteren voor ze aan hun eerste werkervaring beginnen, anderen zouden genieten van een extra lange vakantie van drie maanden vooraleer ze in het hoger onderwijs starten. Heel wat 18-jarigen hadden ook voor het eerst een reis naar een zonnige bestemming met vrienden gepland.

Zit jij in het laatste jaar van het secundair onderwijs en zie jij de zomer van je leven in duigen vallen? Laat het ons dan hier weten.

