De mode-industrie heeft het moeilijk maar bij één luxemerk valt de schade al bij al goed mee

Door het sluiten van niet-essentiële winkels in landen over de hele wereld gaat ook de mode-industrie door een moeilijke periode. Overal worden grote kwartaalverliezen opgetekend maar bij een luxe-merk blijkt de schade al bij al mee te vallen. En dat is voornamelijk te danken aan de Chinese kooplust.

Na weken de deuren gesloten te hebben, gingen de winkels in China recent weer open. En dat tot groot blijdschap van de kooplustige bevolking. De luxeproducten vlogen de deur uit en het Franse modehuis Hermès haalde volgens Women’s Wear Daily die dag een omzet van 2,7 miljoen dollar (zo’n 2,5 miljoen euro), het hoogste bedrag ooit op 24 uur tijd voor een boetiek in China.

Het Franse label tekende in de eerste 3 maanden van het jaar een omzet van 1,51 miljard euro op, vorig jaar was dat in dezelfde periode 1,61 miljard euro. Objectief gezien kwam dat neer op een omzetdaling van 7,7 procent en daarmee doet het merk het stukken beter dan grote concurrent LVMH, die een omzetdaling kennen van 15 procent of meer.

Die ‘meeval’ is vooral te denken aan de Chinese markt, die na de wekenlange lockdown meteen opveerde. Ook het feit dat Chinezen niet mogen reizen, geeft de binnenlandse verkoop een flinke duw in de rug.