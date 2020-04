Vrijwilligers bakken 1000 wafels voor woonzorgcentra

Beringen - Drie jaar geleden overleed de grootmoeder van Inge Agricola in Sporenpark. Samen met een groep vrijwilligsters kwam Inge ter plaatse om dit te herdenken met witte ballonnen.

In de afgelopen weken bakte Inge samen met haar sweet angels - Sonja Meurs, Petra Maes, Patricia Kaerts Marita Vercauteren en Erika Goris - 1000 wafels voor alle woonzorgcentra van Beringen, nl. Prinsenhof, Ocura, Corsala, De Fakkel en Sporenpark 200 wafels. Dit was enkel mogelijk mits de hulp van de vrijwilligers.

Maar nu gaan ze ook buiten onze stadsgrenzen want Sweet Josephine levert morgen 200 wafels aan woonzorgcentrum Het Meerlehof in Lummen en volgende week staan twee woonzorgcentra in Leopoldsburg op de agenda. Inge wenst dan ook alle helpers en inbrengers van financiële steun te danken.

Deze namiddag werden de wafels in woonzorgcentrum Sporenpark overhandigd. Dit werd een schitterend gebeuren waarbij de foto van haar grootmoeder een ereplaats innam. Op het einde werden witte ballonnen opgelaten.