Kevin De Bruyne (28) zou niet weigerachtig staan tegenover Cristiano Ronaldo als ploegmaat. De middenvelder van Manchester City gaf dit al lachend toe in een video-interview met Football Daily.

Op de vraag of hij niet graag met ex- FC Barcelonamiddenvelders Xavi of Iniesta samengespeeld, antwoordde De Bruyne dat hij liever een aanvallende speler verkiest: “Iemand zoals Thierry Henry bijvoorbeeld ...