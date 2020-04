Genieten van een Stiemerblondje

Genk - Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Neos Genk werd een eerste ketel 'Stiemerblond' gebrouwen. Die voorrad is bijna op. Dan is het wachten op de volgende hoppluk in de Stiemervallei.

De Genkse Stiemerbeek staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Sinds enkele ondernemende senioren zich engageerden voor het onderhoud van de Stiemer in de buurt van de Vennestraat loopt dit deel van Genks grootste natuurlijke waterloop nog méér in de kijker. Jean-Pierre Truyen en Paul Bex - twee Neosleden - zijn ook nu, in coronatijden, dagelijks bezig om de Stiemer en de omliggende vallei op te ruimen. Ze zorgen er ook voor de Schabeek weer ongehinderd kan vloeien en zuiver water leveren aan De Maten. Uiteraard blijven ze op de nodige afstand van elkaar maar dat is niet moeilijk want de vallei en de Stiemer zijn breed genoeg.

In de vallei wordt honing gewonnen. Imker Freddy Schotsmans van 't Fleurtje heeft er zijn bijenkorven staan. Jean-Pierre bracht hem in contact met Caat van het ijssalon Crème Le Lis&Nostalgie even verderop in de Vennestraat. Zij gebruikt de honing in een ambachtelijk Stiemerijs op basis van havermout en yoghurt. Het salon is momenteel gesloten omwille van corona, maar je kan er wel nog ijs bestellen en afhalen.

Toen even later biologe Hilde Olaerts kwam vertellen dat er in de Stiemervallei ook hop te vinden was viel dat niet in dovemansoren bij Jean-Pierre en Paul, die erop uittrokken om de wilde hop te plukken en vervolgens gingen aankloppen bij brouwerij Perron die bereid was met deze hop een ketel Stiemerblond te brouwen. Het werd een heerlijk ongefilterd en ongepasteuriseerd biertje, met 6,4 volumeprocent alcohol, in flesjes van 33 cl. Op de flesjes staat vermeld dat het bier minstens houdbaar is tot januari 2022, maar de kans dat één van deze flesjes die datum haalt is onbestaande. Een eerste reeks flesjes ging de deur uit bij de viering van 35 jaar Neos en de allerlaatste (kartonnen) bakken worden nu verkocht. Wie er nog graag eentje heeft kan bellen naar Jean-Pierre Truyen (0478/812277) en op afspraak afhalen, zolang de voorraad strekt.