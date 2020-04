Tom Hanks schrijft Corona (8) die gepest wordt met zijn naam een schattige brief

De Amerikaanse acteur Tom Hanks, bekend van onnoemelijk veel filmrollen heeft een brief geschreven naar een Australisch jongetje dat Corona heet. Een erg ongelukkige naam in deze periode natuurlijk. Het jongetje (8) had eerder al een brief aan Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson geschreven, toen bekend raakte dat zij besmet waren met het coronavirus. Want Corona werd op school gepest met zijn naam: “Ik word erg droevig en boos als mensen me zo noemen.” Hanks bewijst met zijn brief terug weer eens dat hij een schat van een acteur én mens is.