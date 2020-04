Trump beveelt zonnebaden aan tegen corona: “Ik ben hier om ideeën te spuien”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag op basis van een studie zijn landgenoten aangeraden een zonnebad te nemen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De studie geeft volgens het staatshoofd aan dat het virus sneller verdwijnt bij zonlicht en hogere temperaturen.

“Ik hoop dat mensen van de zon kunnen genieten, en als het een impact heeft is dat geweldig”, zei de bewoner van het Witte Huis tijdens zijn dagelijkse coronabriefing.

Als hoofd van de afdeling wetenschap en technologie bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vertelde Bill Bryan dat volgens de studie het virus de helft van zijn leven bereikt in twee minuten in zomerse omstandigheden tegen achttien uur als er geen zonlicht is.

Ontsmettingsmiddel in longen

Bryan en Trump vertelden niet hoe de studie is uitgevoerd en gaven geen onderliggende data. Volgens nieuwszender CNN vroeg de president adviseurs ook of het injecteren van ontsmettingsmiddelen in de longen coronapatiënten kan genezen.

“Ik ben hier om ideeën te spuien”, zei Trump, er weliswaar aan toevoegend: “Opnieuw zeg ik misschien kan je, misschien kan je niet. Ik ben geen dokter”.

De twee topdeskundigen inzake de Amerikaanse aanpak van de coronacrisis, Deborah Birx en Anthony Fauci, waren tijdens de persconferentie niet beschikbaar om commentaar te geven op de studie.