Acht extra krachten voor Corsala

Beringen - De strijd tegen het coronavirus wordt nog volop gevoerd. De zorgsector wordt enorm uitgedaagd. Ook in onze woonzorgcentra is het alle hens aan dek. Het is belangrijk om voldoende personeel te hebben om deze crisis aan te pakken. Het platform ‘Help de helpers’ is een initiatief van Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke en is een instrument waar ook in Beringen dankbaar gebruik is van gemaakt.

Burgemeester Thomas Vints beaamt: “De druk op woonzorgcentra is groot. Dat geldt ook voor ons woonzorgcentrum Corsala. Sinds kort passen we daar nu cohortzorg toe. Dat betekent dat covid-bewoners worden geïsoleerd en verzorgd worden door een apart team.”



“Om die zorg te organiseren, en om een aantal afwezigen te ondervangen, hadden we extra zorgkundigen nodig,” vult Bjorn Willems directeur van Corsala aan. Die werden gevonden via het platform ‘Help de helpers’.



‘Help de helpers’ brengt de zorgsector en vrijwilligers bij elkaar en kent een dubbele functie. Enerzijds kunnen vrijwilligers, al dan niet met een medische achtergrond, zich registreren op het platform. Anderzijds kunnen zorginstellingen via hetzelfde platform snel en gericht op zoek gaan naar vrijwilligers voor medische en niet-medische ondersteuning. Zo kan men een ideale match bekomen.



Het Beringse Corsala registreerde zich en kreeg meteen een lijst met mogelijke vrijwilligers die zorgkundige en soms ook verpleegkundige taken konden opnemen. Schepen van personeel Hilal Yalçin is tevreden: “Onze HR-dienst heeft de profielen gescreend en eerste contacten gelegd, vervolgens werden deze doorgegeven aan de directie. Soms belden we ’s avonds iemand op, en draaide die de dag nadien al mee in de avondshift. We hebben al 11 extra werkkrachten ingeschakeld en 8 daarvan kunnen zich langere tijd engageren. Zij werken nu al hun tweede week en worden net zoals het vaste team ingeroosterd. Zij staan hoofdzakelijk in de non-covid afdeling.”



Ook directeur Bjorn Willens is enkel positief over het initiatief: “Het geeft ademruimte aan ons personeel. De registratie en matching loopt erg vlot en bovendien zijn het stuk voor stuk supergemotiveerde vrijwilligers. Ze voelen zich echt al thuis in Corsala, en maken integraal deel uit van het team.”



“De extra ondersteuning was niet alleen noodzakelijk om een goede en veilige zorg te organiseren. Dankzij ‘Help de helpers’ hebben we als lokaal bestuur perspectief gekregen in moeilijke en onvoorspelbare tijden. Het is een belangrijke ruggensteun voor ons team én voor de bewoners,” besluit burgemeester Thomas Vints.