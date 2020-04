Jongeren protesteren vrijdag wereldwijd online voor het klimaat

Ondanks de lockdown staat er vrijdag/vandaag weer een Global Strike for Future gepland. Duizenden jongeren en volwassenen wereldwijd zullen deze keer digitaal van zich laten horen en meer klimaatactie vragen. “Terwijl de bestrijding van het coronavirus en het redden van mensenlevens nu absoluut prioriteit heeft, laat een effectieve aanpak van de klimaatcrisis geen uitstel toe”, zeggen de organisatoren.

De gevulde straten maken plaats voor een dag vol online activiteiten georganiseerd door onder meer Youth for Climate, Students for Climate en Extinction Rebellion Youth. Zo begint de dag al vroeg in de ochtend met een online work-out om 7.30 uur. Verder zijn er liveoptredens en webinars waarin klimaatwetenschappers aan het woord komen.

Onder meer klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele geeft een online conferentie, toegankelijk via de sociale netwerken van de beweging. Hij bespreekt de verbanden tussen de pandemie van het coronavirus en de klimaatcrisis. Belgische activisten zullen, net als de andere deelnemende landen, ook deelnemen aan de debatten.

De wereld na de pandemie

De Global Strike richt zijn pijlen op een wereld na de pandemie. “Het is tijd voor een systeemverandering, meldt Toon Lambrecht, woordvoerder van de Belgian Youth Climate Movement. “Politici moeten de verleiding weerstaan om hun klimaatambities opzij te schuiven om de economie te stimuleren.” Hij spreekt over een unieke kans voor beleidsmakers om een meer weerbaar, eerlijk en duurzaam systeem te creëren en om lessen te trekken uit de realiteit van de afgelopen weken en maanden.

Op 10 januari 2019 kwamen klimaatspijbelaars op straat onder leiding van Anuna De Wever en Kyra Gantois om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. Ze organiseerden vorig jaar tientallen marsen. Vanaf dit jaar besloot Youth for Climate om doelgerichter te werken op verschillende thema’s rond klimaatopwarming.