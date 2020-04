Vier op tien boekhouders vinden dat bedrijven onterecht steunmaatregelen benutten

Vier op de tien boekhouders en accountants die deelnamen aan een bevraging van online accountingplatform Yuki menen dat bedrijven onterecht gebruikmaken van de steunmaatregelen in deze coronacrisis. Dat deelt Yuki vrijdag mee.

Yuki nam contact op met 4.000 erkende accountants. Daarvan vulden 346 respondenten de bevraging in. Exact 56 procent was medewerker van een accountantkantoor, 43 procent eigenaar of partner.

Een opmerkelijk resultaat is dat ruim vier op de tien van de bevraagde accountants en boekhouders akkoord gingen met de stelling dat veel bedrijven onterecht gebruikmaken van steunmaatregelen in deze coronacrisis.

“We schrokken erg van dit cijfer”, zegt Ellen Sano van Yuki in een persbericht. “Het zou kunnen dat bedrijven die het erg moeilijk hebben door de coronacrisis een aantal vormvoorwaarden voor de maatregelen nogal vrijelijk interpreteren.”

Volgens Yuki valt het ook op dat een derde hier neutraal op antwoordde. Dit kan een indicatie zijn dat ze het moeilijk vinden om hierover een redelijke inschatting te maken, klinkt het.

“Druppel op een hete plaat”

Voorts blijkt uit de bevraging dat ruim zeven op de tien ermee instemmen dat vooral kleine zelfstandigen kwetsbaar zijn. Zes op de tien zijn het er niet mee eens dat de maatregelen vooral grote bedrijven ten goede komen. Anderzijds vindt bijna de helft van de respondenten dat de maatregelen slechts een druppel op een hete plaat zijn. Bijna de helft zegt dat de crisis het verschil maakt tussen winst en verlies voor het merendeel van hun klanten.

Tot slot gaan negen op de tien bevraagden ermee akkoord dat digitalisering belangrijker zal worden.