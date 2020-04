Breeënaar Koen Beckers maakte dinsdag een fietstochtje waarmee hij bijna al zijn ploeggenoten van derdeprovincialer Bree C een bezoek bracht. In iets minder dan vijf uur reed hij zo 114 kilometer door Limburg. “Ik draag deze rit op aan mijn collega Christophe Koopmans, die sinds 22 maart in coma ligt met het coronavirus”, zegt Beckers. “Als hij vorderingen blijft maken, kan hij volgende week uit zijn coma ontwaken.”