Van Ranst: “Misschien wel het moment om kinderen naar grootouders te brengen”

Vanaf 15 mei gaan de scholen weer gedeeltelijk open, maar de kleinsten moeten thuisblijven. Nochtans zijn zij net het minst vatbaar voor het coronavirus. Viroloog Marc Van Ranst ziet er dan ook geen problemen in om de kleuters opnieuw naar school te laten gaan.

Binnen een drietal weken mogen heel wat leerlingen weer naar school. In het lager onderwijs gaat dat over het eerste, tweede en zesde leerjaar. In het middelbaar wordt er alleen van de afstudeerders verwacht dat ze op school aanwezig zijn. Er moeten dus heel wat kinderen nog altijd thuisblijven. Ook de kleinsten. En dat begrijpen veel ouders niet.

Mogen de kleuters voor de zomer nog naar school? Dat is de vraag die viroloog Marc Van Ranst donderdagavond in Terzake voorgeschoteld kreeg. “Ik hoop dat ze terug naar school mogen, maar het hangt van de epidemie af. Het virus is er nog. De epidemie is er nog. En die zal ook niet snel weggaan. Er is maar een heel kleine ruimte waarin je dingen kan doen. En iedereen wil zo veel mogelijk dingen in die kleine ruimte steken. Toch wat winkels openen, toch wat onderwijs geven. Maar die ruimte is bijzonder klein. En dat lijkt men niet te beseffen. Had hier een andere keuze kunnen gemaakt worden? Ja. Maar dan moet er iets anders uit die mand.”

Grootouders

Volgens Van Ranst kan het medisch en virologisch gezien wel, de kleuters opnieuw naar school sturen. Er werd al door meerdere experten bevestigd dat kleine kinderen minder vatbaar zijn en het virus ook minder snel overdragen. Wat is dan nog het probleem om ze naar de grootouders te brengen? “Goede vraag. Misschien is het wel het moment om kinderen bij grootouders te brengen. Veel kinderen zijn een lange tijd niet naar school geweest. De meesten zijn niet ziek geworden, want ze blijven toch vooral thuis.”