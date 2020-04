Op de beelden is te zien hoe duizenden vogels zich verzamelen nabij een kreek in de stad Navi Mumbai in India.

Milieuactivisten wijzen erop dat hoewel flamingo’s elk jaar naar dit gebied migreren, er dit jaar ongewoon hoge aantallen zijn. Men vermoed dat schonere lucht en water, een van de positieve neveneffecten van de Covid-19-beperkingen, ervoor hebben gezorgd dat meer vogels de reis hebben kunnen maken.