Tv-baas: “Geen fans in Spaanse voetbalstadions meer in 2020”

Volgens Jaume Roures, CEO van Mediapro, dat de wedstrijden van La Liga uitzendt, is het onwaarschijnlijk dat er voor 2021 fans in de Spaanse voetbalstadions toegelaten zullen worden. “Het is namelijk onmogelijk om social distancing te respecteren in een stadion met 20.000 toeschouwers”, vertelde Roures.

“En dus zal er pas weer voor publiek gespeeld worden als er een vaccin is. Dat zal nog minstens een jaar duren. Dus starten we ook 2021 zonder fans, tenzij de wetenschappers iedereen verrassen en vroeger met een vaccin komen. Maar ik heb me laten vertellen dat dat onmogelijk is.”

Volgens Spaanse media kregen de clubs ook van ligavoorzitter Javier Tebas al te horen dat ze er niet op moeten rekenen dit jaar nog voor publiek te spelen.