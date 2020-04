Het is definitief: vrijdag start voor alle moslims in België de ramadan, de vastenmaand. Al zal die er door de coronacrisis helemaal anders uitzien dan normaal.

De moslimkalender baseert zich op de maan. Elke maand gaat van start zo gauw het eerste lijntje van de nieuwe maan zichtbaar is. In functie daarvan wordt ook de start van de ramadan bepaald. In België ...