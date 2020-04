Formule 1 geeft teams in nood voorschot

De Formule 1 heeft een aantal teams die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen een voorschot uitbetaald. Dat bevestigde Greg Maffei, CEO van F1-eigenaar Liberty Media. Om welke teams het gaat, wordt niet vrijgegeven.

“We willen ervoor zorgen dat de teams solvabel zijn, omdat we willen dat ze nog rijden in 2020, in 2021 en daarna”, verklaarde de 59-jarige Amerikaanse zakenman.

De eerste negen GP’s van het seizoen werden al uitgesteld of afgelast. Formula One hoopt toch nog op een wereldkampioenschap met achttien grote prijzen en werkt aan een aangepaste kalender. “Er zal dan wellicht ook wel zonder publiek geracet moeten worden en dat betekent minder of helemaal geen winst”, zegt Maffei. “Maar zelfs al er dit jaar geen enkele Grand Prix gereden wordt, kunnen wij dat wel het hoofd bieden. Sommige teams kunnen dat niet en hen willen we er toch bij houden.”