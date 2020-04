Alle ouders van kinderen jonger dan 12 zullen coronaverlof kunnen nemen

De mogelijkheid om extra ouderschapsverlof op te nemen tijdens de coronacrisis wordt uitgebreid naar alle ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar.

Het was minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) die dat donderdag aangekondigde in de Kamer.

De Gezinsbond pleitte al langer voor de invoering van een soort ‘coronaverlof’ waardoor ouders extra vrijaf zouden kunnen nemen tijdens de lockdownperiode, zodat de combinatie werk-gezin makkelijker wordt. Minister Muylle kwam begin deze week met een voorstel tot volmachtenbesluit waardoor alleenstaande thuiswerkers extra ouderschapsverlof konden opnemen tijdens de lockdown, zonder impact op het saldo van regulier ouderschapsverlof.

Minister Muylle breidt het voorstel nu uit naar alle ouders met minstens één kind jonger dan 12 of met een kind met een handicap, zei ze donderdag in de Kamer. Dat doet ze omdat de combinatie tussen preteaching en telewerken voor veel ouders moeilijk blijkt, verduidelijkt haar kabinet. Concreet zal iedereen extra ouderschapsverlof kunnen nemen tussen 1 mei en 30 juni, aldus Muylle. Het voorstel is donderdagochtend voorgelegd aan de regering. De aanvraagprocedure wordt zo kort mogelijk gehouden en de ouders zullen het verlof per week kunnen opnemen.

