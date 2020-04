Spanje wil voetballers vanaf 28 april laten testen of ze besmet zijn met coronavirus

Voetballers actief in Spanje kunnen vanaf 28 april laten testen of ze besmet zijn met het coronavirus. Dat heeft het Franse persbureau AFP uit goede bron vernomen. Daaruit moet blijken of het mogelijk is de trainingen en wedstrijden in Spanje te hervatten.

De Spaanse Liga ligt sinds midden maart stil, maar de hoop groeit om de elf resterende wedstrijden van het seizoen nog te kunnen afwerken. Maandag bereikten de Liga en de Spaanse voetbalbond RFEF al een akkoord voor de geleidelijke heropstart van de trainingen.

Volgens Spaanse media hopen de clubs op 4 mei weer te kunnen trainen. In het ideale scenario hervatten de wedstrijden eind mei of begin juni. “We houden met alle opties rekening”, verklaarde Liga-voorzitter Javier Tebas nog in de buitenlandse pers.