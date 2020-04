Investeerder Victoria’s Secret wil lingeriemerk niet meer overnemen

Het Amerikaanse lingeriemerk Victoria’s Secret zal, ondanks de aankondiging enkele maanden geleden, misschien toch niet overgenomen woorden. Investeerder Sycamore Partners wil de deal ongedaan maken. Dat schrijft de internationale modepers.

Eind februari kwam er hoopgevend nieuws voor Victoria’s Secret, dat de voorbije jaren veel imagoschade en grote verliezen leed. Moederbedrijf L Brands. stemde ermee in om een meerderheidsbelang van 55 procent in het merk over te dragen aan investeerder Sycamore Partners voor 1,1 miljard dollar.

Nu is die laatste toch niet meer zo happig om de deal te laten doorgaan. Volgens Sycamore is de overeenkomst nietig door de maatregelen die L Brands heeft genomen wegens de coronacrisis. Zo sloot L Brands verschillende filialen, stuurde het personeel naar huis en schortte het huurbetalingen op. Sycamore stapte daarop naar een rechtbank in Delaware om een nietigverklaring te bekomen. L Brands daarentegen blijft vasthouden aan de deal en zal “de rechtszaak resoluut verdedigen en alle rechtsmiddelen aanwenden om zijn contractuele rechten af te dwingen”, laat het bedrijf weten.

Onduidelijke toekomst

Een nieuwe domper voor het merk, bekend van zijn (diamanten) push-upbeha’s en topmodellen met engelenvleugels, dat eerder al de jaarlijkse modeshow afvoerde en een omstreden topman aan het roer heeft. Ceo Les Wexner (82) kwam onder meer in opspraak wegens zijn banden met de van kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein. Hij zou na de overname opstappen als ceo. Het is onduidelijk wat er met hem zal gebeuren als Victoria’s Secret niet in nieuwe handen komt.

Eén ding is financieel dienstverleningsbedrijf Bloomberg duidelijk. Als Sycamore Partners zich alsnog met succes kan terugtrekken uit de overname, wordt het enorm moeilijk om een nieuwe koper te vinden.