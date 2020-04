Hogere RSZ-bijdragen en meer controle over fiscale voordelen voor de sport: wat wil de politiek?

Woensdag was er opnieuw politiek overleg – weliswaar virtueel –over de hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen in de sport. Dat verliep in een constructieve sfeer. Het is duidelijk dat het dossier in een stroomversnelling is gekomen. Wij zetten de verschillende standpunten die aan bod kwamen in het overleg op een rijtje.