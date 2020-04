De organisatoren van de Diamond League hebben donderdag bevestigd dat de meetings in het Amerikaanse Eugene (7 juni) en de Franse hoofdstad Parijs (13 juni) wegens de coronacrisis uitgesteld worden. De meeting in Oslo, voorzien op 11 juli, krijgt een speciaal format.

Eerder vielen wegens de coronacrisis al de meetings in Doha (17 april), een nog te bepalen stad in China (9 mei), Shanghai (16 mei), Stockholm (24 mei), Napels (28 mei) en Rabat (31 mei) op die data in ...