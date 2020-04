Aantal nieuwe besmettingen stijgt opnieuw in Limburg: 334 overlijdens in totaal

Hasselt - Na een dagenlange daling van het aantal nieuwe besmettingen in Limburg is er voor de tweede dag op rij een stijging. Het coronavirus laat Limburg dus nog niet los. In totaal zijn nu 4.934 Limburgers met zekerheid besmet. Het totale dodenaantal in de ziekenhuizen staat ondertussen op 334.

In Limburg hebben opnieuw 99 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is alweer een stijging in vergelijking met gisteren toen er sprake was van 69 nieuwe besmettingen. Na een daling van vijf opeenvolgende dagen stijgt het aantal nieuwe besmettingen in Limburg opnieuw en dat dus al voor de tweede dag op rij. Het coronavirus laat Limburg dus duidelijk nog niet los. Het totale aantal bevestigde besmettingen in Limburg staat nu op 4.934. Dat betekent dat in Limburg 57 op 10.000 mensen met zekerheid met het coronavirus besmet zijn geraakt. Limburg blijft daarmee bijna dubbel zo zwaar getroffen dan Antwerpen, de minst hard getroffen provincie, waar er sprake is van 29 besmettingen op 10.000 inwoners. Na Limburg is West-Vlaanderen het zwaarst getroffen (40 op 10.000 inwoners besmet), gevolgd door Vlaams-Brabant (37 op 10.000 besmet) en Oost-Vlaanderen (34 op 10.000 besmet).

Opnieuw 8 overlijdens

In de Limburgse ziekenhuizen stierven opnieuw acht coronapatiënten. Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder heeft voor de tweede dag op rij drie corona-overlijdens te betreuren. Met maar liefst tien coronadoden in vier dagen tijd telt het ziekenhuis in Heusden-Zolder nu in totaal 55 overlijdens. Ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het ZOL in Genk stierven opnieuw twee coronapatiënten, Sint-Trudo in Sint-Truiden verloor opnieuw één coronapatiënt. Jessa in Hasselt blijft daarmee het zwaarst getroffen ziekenhuis met in totaal 81 corona-overlijdens. Sint-Trudo telt er 79, het ZOL in Genk 50, AZ Vesalius in Tongeren 25 en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 21. Dat brengt het totale dodenaantal in de Limburgse ziekenhuizen ondertussen al op 334. Het werkelijke aantal ligt nog een beetje hoger omdat er voor het Mariaziekenhuis in Pelt enkel cijfers tot 15 april beschikbaar zijn. Er is ook hoopvol nieuws: er mochten opnieuw 23 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, wat het totale aantal ontslagen patiënten in de Limburgse ziekenhuizen op 982 brengt.

42.797 besmettingen

De afgelopen 24 uur werden er over het hele land 211 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen, 367 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totale aantal coronapatiënten in ons land op 4.527. Dat zijn er 238 minder dan gisteren en de tweede forse daling op rij. Van de 4.527 patiënten verblijven er 993 op intensieve zorgen (-33), 703 van hen worden beademd (-30). “Het is voor het eerst sinds eind maart dat het aantal patiënten op intensieve zorgen onder de kaap van duizend komt en dat is goed nieuws”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Minder goed nieuws is dat er opnieuw 230 Belgen stierven aan het coronavirus: 93 patiënten stierven in het ziekenhuis, de rusthuizen hadden opnieuw 134 overlijdens te betreuren. Het totale dodenaantal in ons land komt daarmee op 6.490. 53 procent hiervan stierf in een rusthuis. Met 908 nieuwe besmettingen komt het totale aantal bevestigde besmettingen in ons land op 42.797.