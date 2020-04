Vlijtingen neemt vrijdag met een erehaag afscheid van Ellen Meers

Riemst -

Het plotse overlijden van Ellen Meers (37) zaakvoerster van de Delhaize in Vlijtingen heeft in haar dorp een ongekende schok veroorzaakt. Iedereen leeft er mee met de zwaar beproefde familie. Omdat Ellen een ontzettend geliefd persoon was wil men - ondanks de coronamaatregelen - op een waardige manier afscheid nemen door voor de afscheidsdienst op vrijdag een erehaag te vormen van aan 'haar' supermarkt tot aan de kerk.